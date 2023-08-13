باحث أوكراني: كييف تعمل على إرهاق الخصم باستهداف مخازن الذخيرة ومركز الرصد والتشويش

تحدث الدكتور عماد أبوالرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، عن آخر تطورات الحرب الروسية على الأراضي الأوكرانية.

وقال "أبوالرب"، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن "أوكرانيا لم تعتمد على التقدم البري ولكن تعتمد إرهاق الخصم من خلال استهداف مخازن الذخيرة، ومركز الرصد والتشويش الروسية المنتشرة في الأراضي الأوكرانية والتي كانت تعيق تقدم الطائرات المسيرة أو تشوش على القذائف الأوكرانية، وبالتالي استطاعت أوكرانيا جزئيًا أن تحقق تقدمًا في ذلك ولهذا هي مستمرة في هذا الاتجاه".

وتابع أن أوكرانيا كانت تشكو من تأخر ألمانيا في إرسال المعدات، ولكن مؤخرًا تسلم شركة "راينميتال" الألمانية لأوكرانيا منظومة طائرات مسيرة من طراز "لونا" الجيل الجديد بحلول نهاية العام، والتي تستطيع أن تطير مسافات طويلة تصل لـ12 ساعة وتحمل معدات ثقيلة.

وأشار إلى أن حزمة الطائرات المسيرة، تتكون من محطة تحكم أرضية تضم عدة طائرات مسيرة، وجهاز إطلاق، وشاحنات عسكرية، كما يمكن استخدامها كنظام للاستطلاع.