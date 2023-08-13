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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فؤاد عبد الواحد يطرب جمهور القصيم في جولة المملكة 2023

فؤاد عبدالواحد
فؤاد عبدالواحد
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في ليلة نثر فيها كل أحاسيس الطرب والفرح، أبدع الفنان فؤاد عبدالواحد مع جمهور منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، وقدم حفلاً غنائياً مميزاً كامل العدد، ضمن فعاليات "جولة المملكة 2023" برعاية الهيئة العامة للترفيه، متنقلاً وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر في الصالة الرياضية في جامعة القصيم، مختتماً الليلة الإستثنائية التي جمعته بالفنانة داليا مبارك متنقلاً بين مجموعة كبيرة من أغنياته التي لبت جميع أذواق الحضور وتفاعلهم وغنائهم المتواصل معه.
وأعرب فؤاد عبدالواحد عن شكره لجمهور القصيم وتفاعلهم ومحبتهم التي أظهرها خلال فقرات الحفل، وقال عبر جميع منصاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي: "ليلة خيالية مع جمهور القصيم .. شكراً من القلب".

 وأضاف عبد الواحد: "شكراً هيئه الترفيه - جولة المملكة 2023 ".
ويستعد الفنان فؤاد عبدالواحد للسفر الى لندن، لإحياء حفلاً غنائياً يوم 18 أغسطس 2023 يشاركه به الفنان عايض والفنانة أميمة طالب.

 

فؤاد عبد الواحد حفل السعودية