"زد" يتعاقد مع جرجس مجدي علي سبيل الإعارة قادمًا من إنبي

نجح نادي زد في التعاقد مع جرجس مجدي جناح نادي إنبي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، استعدادًا للمشاركة بالدوري المصري الممتاز، موسم 2023-2024.

وسبق وتعاقد زد مع عدد كبير من اللاعبين، أبرزهم على لطفي، شادي حسين، مصطفى سعد، مصطفى فوزي، أحمد سيد عبدالنبي، حمدي ياسر، محمد أشرف، الجامبي محمد سوانيه، أحمد إسماعيل، مصطفى زيكو، والتنزاني محسني ماليما.

وصعد فريق زد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة من دوري القسم الثاني وتربعه على قمة المجموعة الثانية برصيد 65 نقطة.