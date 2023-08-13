3 قررات جمهورية جديدة.. تجديد تعيين المفتي ورئيسي هيئة قناة السويس والمنطقة الإقتصادية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 3 قرارات جمهورية جديدة بشأن تجديد تعيين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومد خدمة رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، ومفتي الجمهورية.

وجاءت القرارات كالتالي:

-القرار الجمهوري رقم ٣٣٥ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تجديد تعيين وليد محمد سـامى محمد جمال الدين، رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام.



-القرار الجمهوري رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠٢٣، بمد خدمة أسامة منيـر محمـد ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلـس الإدارة المنتدب لمدة عام.

-والقرار الجمهوري رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٢٣، بمد خدمة الـدكتور شـوقى إبراهيم عبد الكريم موسى علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية لمدة عام.

وفي سياق أخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على جهود صيانة شبكة الطرق القومية، في ضوء أهمية تعزيز النقلة النوعية التي تحققت في هذا المجال، والتي أسفرت عن تسهيل حركة وتنقل المواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء على صعيد النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع، أو على صعيد تخفيف الزحام والتكدس المروري بما له من تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد والمواطنين، بالإضافة إلى توفير الوقود والحد من التلوث البيئي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع كذلك على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية بمختلف جوانبها، والموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو، ومستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية.

