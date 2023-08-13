رئيس مدينة الشهداء يتابع الأعمال اليومية لرعاية "100 مليون شجرة"

تواصلت الأعمال اليومية لري وتنظيف أشجار المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة" بقرى مركز الشهداء بالمنوفية، حيث تفقد طارق أبو حطب رئيس المركز والمدينة، أعمال رعاية الأشجار بحديقتي شمياطس وساحل الجوابر العامة من ري وتنظيف.

وتابعت منال عيده، نائب رئيس المدينة، أعمال ري الأشجار بقرية دنشواي.

كما تابع رؤساء الوحدات القروية أعمال الري والتنظيف حول أشجار المبادرة الرئاسية بقرى الوحدات القروية.

يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء نحو الرعاية المستمرة للأشجار حفاظاً على سلامتها لضمان تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية سواء من الناحية الإجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية.