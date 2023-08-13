رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفدًا من نادي قضاة مصر لتهنئته بالمنصب

استقبل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد الموافق ١٣ / ٨ / ٢٠٢٣، وفدًا من مجلس إدارة نادي قضاة مصر يتقدمه المستشار محمد عبد المحسن - رئيس مجلس إدارة النادي، وبصحبته المستشار أبو الحسين قايد - وكيل أول النادي، والمستشار محمد صبحي خليفة - سكرتير عام النادي، و المستشار حازم رسمي - وكيل النادي؛ وذلك لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه الرفيع رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور المستشار عبد الرؤوف موسى رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، و المستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات.

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