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الأحد 13 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفدًا من نادي قضاة مصر لتهنئته بالمنصب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد الموافق ١٣ / ٨ / ٢٠٢٣، وفدًا من مجلس إدارة نادي قضاة مصر يتقدمه المستشار محمد عبد المحسن - رئيس مجلس إدارة النادي، وبصحبته المستشار أبو الحسين قايد - وكيل أول النادي، والمستشار محمد صبحي خليفة - سكرتير عام النادي، و المستشار حازم رسمي - وكيل النادي؛ وذلك لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه الرفيع رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور المستشار عبد الرؤوف موسى رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، و المستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات.

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