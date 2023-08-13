وزير البترول يفتتح مشروع محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 كيلووات

الأحد 13/أغسطس/2023 - 02:15 م

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عددا من مشروعات التطوير والتحديث ورفع الكفاءة بتسهيلات ميناء الحمراء، وتضم مشروع محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 كيلووات وتهدف المحطة لتنويع مصادر توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد علي الطاقة الكهربائية المنتجة من الشبكة القومية بمعدل 1000 ميجاوات ساعة خلال السنة لخفض استهلاك الطاقة المولدة من الوقود التقليدي وكذلك الانبعاثات الكربونية، ونفذت المحطة شركة جاس كول بتكلفة استثمارية 11 مليون جنيه.

كما افتتح الملا محطة مضخات شحن البترول الجديدة بميناء الحمراء لمضاعفة قدرة ومعدلات شحن الخام من تسهيلات الميناء إلى الناقلات لتصل إلى مليون برميل يومياً وتقليل المدة الزمنية للشحن وذلك بعد إضافة ثلاث مضخات رفع بقدرة 355 كيلوات وثلاث مضخات رئيسية بقدرة 1ر1 ميجاوات .

و قام الملا بإعطاء إشارة تشغيل المستودع الجديد لتخزين البترول الخام وهو المستودع رقم (8) بالميناء بسعة 630 ألف برميل ليصل بالسعة التخزينية الحالية للميناء إلى 8ر2 ملايين برميل وتم تنفيذ أعمال التصميمات للمشروعين من خلال شركة إنبي وأعمال الإنشاءات بواسطة شركة بتروجت.

وافتتح الوزير مشروع جديد لتطوير وتحديث منظومة الأمن و السلامة بتسهيلات ميناء الحمراء في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تهدف لتعظيم وسائل الامن والسلامة بمواقع العمل و مواجهة حالات الطوارئ ، حيث تم إنشاء منظومة مكافحة حريق برية متكاملة وتطوير منظومة المكافحة البحرية بالميناء بما يوفر كذلك متطلبات السلامة لتوسعات الميناء ، علاوة على تحديث منظومة الإنذار والإطفاء بالكامل ، ونفذت المشروع شركتا إنبي وبتروسيف.

حضر الجولة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و نائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة و نائبه لنقل وتوزيع المنتجات البترولية المهندس أيمن عبدالبديع والمهندس أحمد الخليفة وكيل وزارة البترول للمشروعات والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير و المهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبى و المهندس عمرو عبدربه رئيس شركة جاس كول .