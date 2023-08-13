الملا يضع حجر أساس مشروعات التطوير والتوسعات بميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة

الأحد 13/أغسطس/2023 - 02:15 م

أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جولة بميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين الجديدة على البحر المتوسط قام خلالها بافتتاح ووضع حجر أساس عدد من مشروعات التطوير والتوسعات الجارية بالميناء والتي تنفذها شركة بترول الصحراء الغربية( ويبكو ) المٌشَغِلة للميناء في إطار استراتيجية تطوير وتعظيم البنية التحتية بقطاع البترول.

وأكد المهندس طارق الملا خلال الجولة ومتابعة المشروعات الجديدة أن البنية التحتية لقطاع البترول بمنطقة العلمين الجديدة ممثلة في ميناء الحمراء البترولي تعد فرصة و مزايا مهمة يعمل القطاع علي تعظيمها واستغلالها علي النحو الأمثل وزيادة المردود المتحقق منها يدعمه في ذلك الموقع الجغرافي والكفاءات البشرية، وأضاف الملا أن هناك رؤية وخطط عملية منفذة من قطاع البترول لإستثمار الامكانيات الكبيرة وتطوير اللوجستيات و البنية التحتية البترولية بمنطقة الميناء وتوسعاته بما يسمح بمواكبة النمو والتوسع العمراني والتنموي المستمر بمنطقة العلمين والمنطقة الغربية من مصر.

وتفقد المهندس طارق الملا يرافقه عدد من قيادات قطاع البترول موقع مشروع منطقة تداول وتخزين المنتجات البترولية بالتوسعات الجارية جنوب الميناء ، حيث قام بوضع حجر الأساس للمشروع الجديد الذي يخدم المجتمع العمراني الجديد بمدينة العلمين الجديدة والظهير الصناعي بها لتأمين متطلباته من الوقود ، وستساعد منطقة تخزين وشحن المنتجات البترولية البالغ طاقتها نحو ٤٠٠ ألف طن كذلك على تقليل حركة مركبات نقل المنتجات البترولية علي الطريق الساحلي.

وتابع الملا خلال تفقده موقع إقامة المشروع عرضاً من المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة بترول الصحراء الغربية(ويبكو ) وفريق العمل بالمشروع حول مراحل العمل الجارية لإنجازه والأعمال المخططة خلال الفترة المقبلة.

كما تفقد الملا ومرافقوه الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع توسعات و زيادة السعة التخزينية لميناء الحمراء بتوسعات المنطقة الشمالية للميناء لتعظيم حركة تداول واستقبال البترول الخام .

وأوضح المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة ويبكو أن مشروع زيادة السعة التخزينية يضم 8 مستودعات لتخزين البترول الخام علي مرحلتين بواقع 4 مستودعات لكل مرحلة ، وستشمل المرحلة الأولى إقامة مستودعات بسعة 630 ألف برميل للمستودع الواحد لتسهم في مضاعفة السعة التخزينية الإجمالية للميناء إلى نحو 3ر5 مليون برميل خام ، ثم البدء في المرحلة الثانية التي تستهدف الوصول بالسعة التخزينية إلى ما يناهز حوالي 8 ملايين برميل.

يٌشار إلى أن التوسعات الجديدة في ميناء الحمراء البترولي بالعلمين تنفذها أيادي مصرية بالكامل بالتعاون بين شركة ويبكو وشركة بتروجت التي نفذت اعمال التصميمات والإنشاءات.