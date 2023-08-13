بدء أعمال قطع الفرمة بشارع بورسعيد بأشمون

قام اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بمتابعة البدء في أعمال قطع الفرمة بشارع بور سعيد بمدينة أشمون وذلك ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة تمهيداً للبدء في أعمال الرصف به خلال الأيام القليله القادمة .

وأشار النمر، بأنه سوف يتم إستكمال رصف هذا الشارع بداية من تمثال الحصان وحتي كوبري القنطرة البيضاء بمدخل مدينة أشمون بطول حوالي 1600م، علما بأنة قد تم الانتهاء من رصف حوالي 1200من قبل من إجمالي طول الطريق والذي يبلغ 2800م ،والذي يتم تنفيذة بواسطة شركة الوعد،وبإشراف قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون



من جانبة أكد النمر أن مدينة أشمون تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق بإعتبارة قطاع حيوي وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة لأهالي أشمون .