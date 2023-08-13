بالفيديو.. تفاصيل الإعلان عن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

قالت فرح الخولي مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من العلمين، إن "60 عام دراما"، هو شعار النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، والذي انطلقت نسخته الأولى في العام الماضي، مشيرةً إلى أن مؤتمر اليوم سيشهد الإعلان عن الأعمال المشاركة في المهرجان والتي ستحصل على جوائز في مختلف التصنيفات.

وأضافت "الخولي"، في رسالة على الهواء، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "سنشهد اليوم المؤتمر الصحفي لهذه النسخة من أجل الإفصاح عن التفاصيل الخاصة به والمشاركين فيه لأن هناك مفاجآت كثيرة من الحضور، ويتضمن هذا المهرجان مشاركة عدد كبير من الممثلين وفناني الوطن العربي والمصريين ومحبي الدراما".

وتابعت أن مصر إحدى الدول الرائدة في مجال الدراما والسينما، كما أن الوطن العربي له دور كبير في هذا المجال، وسيعلن الفنان الدكتور يحي الفخراني رئيس المهرجان تفاصيل المهرجان في دورته الثانية والجوائز التي ستوزع ضمن فعاليات، وسيكون هذا المؤتمر في تمام الساعة الخامسة اليوم الأحد 13 أغسطس.