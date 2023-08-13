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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رياض الخولى: محمد صبحى من المسرحيين المهمومين بقضايا الوطن.. فيديو

رياض الخولي
رياض الخولي
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حضر الفنان رياض الخولى العرض المسرحى "عيله اتعملها بلوك" للفنان الكبير محمد صبحى معلقا عليه بقوله: "سعدت كثيراً بمشاهدة العرض المسرحى عيله اتعملها بلوك".

وقال  الخولى من خلال فيديو نشره الفنان محمد صبحى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام: "الفنان محمد صبحى من أهم المسرحيين المهمومين بقضايا الوطن، ولما نيجى نأرخ المسرح لازم نتكلم عن الفنان القدير محمد صبحى".

https://www.instagram.com/reel/Cv4bfFWAq1Z/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==


وتابع "العرض ممتع جدا وبيناقش قضية وبيتكلم عن تفكك الأسرة نتيجة تقليدنا لعادات مضره للمجتمع، والمسرحية بتدق جرس إنذار للمجتمع".

وعلق الفنان محمد صبحى على الفيديو: "الصديق الغالى الفنان رياض الخولى بعد مشاهدة مسرحية عيله اتعمل لها بلوك" .

المسرحية بطولة محمد صبحى، وفاء صادق، رحاب حسين، ليلى فوزى، كمال عطيه، مصطفى يوسف، محمد يوسف، منه طارق تأليف مصطفى شهيب، والإخراج محمد صبحى .

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