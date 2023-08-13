السجن المشدد لشقيقين قتلا ميكانيكي بكفر الشيخ

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الأحد، في القضية رقم ١٥٧٧ لسنة ٢٠٢٣ جنايات قسم ثان كفر الشيخ والمقيدة برقم ٨٣٩ لسنة ٢٠٢٣، ضد شقيقين متهمين ، بقتل ميكانيكي بسلاح أبيض ، مطواة قرن غزال،عمدا مع سبق الاصرار، بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما ، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب.

كما ألزمت المحكمة ، المتهمين، بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ ١٠٠ ألف وواحد جنيه، تعويضا مدنيا مؤقتا ، كما ألزمتهما بمصاريف الدعوى الجنائية و٢٠٠ جنيه أتعاب المحاماة.

وجاء في قرار الإحالة ،الصادر من المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ ، أنه بعد مطالعة الأوراق والتحقيقات الخاصة بتلك القضية “نتهم كلا من (أحمد.م.ا ا)٤٠ سنة فكهاني مقيم بدائرة قسم ثان كفر الشيخ، محبوس حاليا ، و(محمود م.ا.ا) ٤٤ سنة سائق تاكسي قسم ثان كفر الشيخ، محبوس حاليا أيضا، بأنهما يوم ٤ يناير ،٢٠٢٣ بدائرة قسم ثان كفرالشيخ بمحافظة كفر الشيخ قتلا المجني عليه (علي ع.ف.م.ط) عمدا مع سبق الإصرار ، بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم علي قتله ، وأعدا لذلك سلاح أبيض ،مطواه قرن غزال ، وما أن ظفرا به حتى قام المتهم الثاني بالإمساك به شالا بتلك الوسيلة حركته ، وموجهَا إياه إلى المتهم الأول الذي قام بدوره بتسديد طعنة بالسلاح الأبيض له ، الذي كان قد أعده سلفا ، لذلك استقرت تلك الطعنة بصدره من الناحية اليمني التي سقط علي أثرها أرضا مضرجا بدمائه ، محدثين ما حل به من إصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالاوراق التي أودت بحياته ، قاصدين من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات ، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح أبيض،مطواه قرن غزال، على النحو المبين بالتحقيقات”.