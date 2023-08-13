ندى ثابت: الشباب المصري يعيش أزهى عصوره في عهد السيسي

هنأت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، الشباب المصري، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يحتفل به العالم فى يوم 12 أغسطس من كل عام.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن شباب مصر يعيش أزهى عصوره، ويتلقى الدعم الدائم والمستمر من قبل الدولة، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد وهو يعطي الشباب اهتمامًا خاصًا، ويضعه في صدارة أولوياته، إيمانًا منه بقدراته وإبداعاته، خاصة أنه أمل المستقبل.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الشباب المصري كان مهمشًا خلال العهود السابقة، لكن الحال تغير تمامًا في عهد الرئيس السيسي، الذي منحهم الثقة، وجعلهم ركيزة أساسية في خطة الدولة المصرية واستراتيجيتها.

واختتمت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "في عهد الرئيس السيسي تولى الشباب مناصب تنفيذية كمعاوني وزراء ومحافظين، بالإضافة إلى وجود عدد كبير منهم تحت قبة البرلمان، وهذا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن شباب مصر وجد من يحنو عليه ويدعمه".