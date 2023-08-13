الصومال: مقتل 7 إرهابيين وإصابة آخرين في منطقة "جناي عبدله" جنوب البلاد

الأحد 13/أغسطس/2023 - 01:46 م

أعلنت القوات المسلحة الصومالية، اليوم /الأحد/، مقتل 7 إرهابيين، وإصابة آخرين، في قرية "كوبا كبر" التابعة لمنطقة "جناي عبدله"، جنوب البلاد.

وأكد قائد الكتيبة السادسة عشرة للقوات المسلحة الصومالية عرب طيغ أحمد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن القوات الصومالية تمكنت من ضبط دخائر كانت بحوزة الإرهابيين، الذين تكبدوا خسائر فادحة.

ونفذت القوات المسلحة الصومالية مؤخرًا عمليات عسكرية ضد مليشيات "الشباب" الإرهابية في مناطق جوبا، حيث نجحت القوات المشتركة في قتل العديد من قادة وعناصر المليشيات.

تأتي هذه العمليات ضمن خطة تحرير الصومال من الإرهاب، التي تجري في معظم محافظات البلاد، ويجري العمل حاليًا على خطة المرحلة الثانية من الحرب ضد الإرهاب وفقا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء الصومالي في وقت سابق.

