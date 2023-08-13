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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لأول مرة.. مصر تنظم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة

الموتمر الصحفي
الموتمر الصحفي
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أعلن مصطفي عثمان نائب رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف)، تعيين محمد عادل حسني رئيس اللجنة الفنية باللجنة البارالمبية ورئيس لجنة كرة القدم بالاتحاد العربي لرياضات أصحاب الهمم وسارة سمير عضو لجنة كرة القدم باللجنة البارالمبية، أعضاء بالاتحاد الافريقي لكرة القدم. 


جاء ذلك خلال الموتمر الصحفي للاعلان عن تعيين المدير الفني التركي الجديد للمنتخب ايفران ياونيك والذي تولي الادارة الفنية للمنتخب استعدادا لبطولة كأس الامم الافريقية التي تنظمها مصر خلال الفترة من ١٦ الي ٢٦ ابريل المقبل ٢٠٢٤بمشاركة ٢٠ دولة، حسبما أعلن الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ليتم الإعلان رسميا عن استضافة مصر للبطولة للمرة الأولي. 


وأكد المدير الفني التركي للمنتخب علي سعادته بتولي الفريق مشيدا بالدعم المالي والفني للمنتخب ووعد بتحقيق طموحات اللاعبين وكل الاجهزة الرياضية الداعمة لنشاط كرة القدم للساق الواحدة مشيرا إلى أهمية زيادة الفرق بالاندية المصرية .

من جانبها قالت سارة سمير عضو اللجنة البارالمبية ومسؤول لجنة التطوير بالكاف اننا بدانا الطريق بمنظومة ادارية وفنية لتحقيق تطلعات الشباب ونشر اللعبة في مختلف المناطق لتقديم منظومة ناجحة علي كافة المستويات ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وأكد محمد عادل حسني رئيس اللجنة الفنية لنشاط كرة القدم للساق الواحدة باللجنة البارالمبية، تقديم كافة سيل الدعم لنجاح منظومة كرة القدم للساق الواحدة في مصر وتشجيع الشباب واصحاب الهمم علي المشاركة واكتشاف المواهب قائلا ان القادم افضل للعبة.

ووجه محمد عادل الشكر لمنظومة الرياضة في مصر وللدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية وكل الداعمين للرياضة في مصر.

شارك في الموتمر المهندس خالد عبد الحفيظ امين صندوق الاتحاد الأفريقي في كرة القدم للساق الواحده و الدكتور وليد الملاح رئيس روابط للاستثمار الرياضي والدكتور هيثم الملاح واللاعبين بمنتخب مصر للساق الواحدة.

بطولة كأس الامم الافريقي القدم للساق الواحدة مصر المدير الفني التركي احمد محمدي