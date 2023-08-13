وزير الخارجية الصيني يزور كمبوديا

الأحد 13/أغسطس/2023 - 01:40 م

قال مسؤولون كمبوديون إن وزير الخارجية الصيني وانج يي زار كمبوديا على مدار اليومين الماضيين لتأكيد التزام الصين تجاه كمبوديا الواقعة في جنوب شرق آسيا بعد أن سلم رئيس الوزراء الحالي المنصب لنجله بعد انتخابات من جانب واحد الشهر الماضي.

ووانج يي هو أول زعيم أجنبي يزور كمبوديا، بعد أيام من إعلان هون سين أن نجله البالغ من العمر 45 عاما وقائد الجيش في الدولة، هون مانيه، سيحل محله، بحسب وكالة أنباء /أسوشيتد برس/.

وصرح ايانج سوفاليث المتحدث باسم هون سين للصحفيين بعد الاجتماع بأن وزيرخارجية الصين أعرب عن استعداد بكين للتعاون مع رئيس الوزراء المعين حديثا.

وأصدرت وزارة الخارجية الكمبودية في وقت لاحق بيانا نقلا عن وانج يي أعرب خلاله عن دعم الصين لـ "قيادة الحكومة الناشئة في المملكة".

وحقق هون سين، رئيس الحكومة الأطول خدمة في آسيا، وحزبه فوزا ساحقا في الانتخابات العامة لكمبوديا بعد منع جماعة المعارضة الرئيسية - حزب ضوء الشموع - من خوض الانتخابات لأسباب فنية. وانتقدت الدول الغربية والجماعات الحقوقية الانتخابات قائلة إنها لم تكن "حرة" ولا "عادلة".

والتقى وانج يي بكل من هون سين، ونجله المعين حديثا هون مانيه وكذلك وزير الخارجية براك سوخون. وأشاد بالانتخابات قائلا إنها كانت حرة ونزيهة، إذ شارك أكثر من 80٪ من الكمبوديين في حضور عدة عشرات من المراقبين الأجانب.

وتعد كمبوديا شريكا دبلوماسيا رئيسيا للصين، إذ تساعد في تخفيف حدة الانتقادات الموجهة لبكين داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا المكونة من 10 أعضاء، والتي ينخرط العديد من أعضائها في نزاعات إقليمية مع الصين في بحر الصين الجنوبي.