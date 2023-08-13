والد نيمار في السعودية لإنهاء الصفقة

كشفت بعض التقارير الفرنسية، اليوم الأحد، عن تطوارت مثمرة فى صفقة انتقال البرازيلى نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، إلى الدورى السعودى، خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

ونشر الصحفي الفرنسي سانتي أونا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تويتة أكد فيها أن النجم البرازيلي نيمار جونيور يقترب من الانتقال لصفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مضيفاً أن والد نيمار اتفق مع الهلال على عقد قيمته 100 مليون يورو في السنة، ويتواجد حاليا في المملكة العربية السعودية، وانتظار الضوء الأخضر من اللاعب لحسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت بعض التقارير السابقة، قد أكدت إن نيمار رفض عرضا من الهلال قبل أيام براتب سنوي 80 مليون يورو لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفضل راتب 15 مليون يورو من برشلونة الإسباني.

وأشارت إلى أن العرض ارتفع إلى 100 مليون يورو سنويا من أجل إقناعه بالانتقال لصفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

