إصابة 5 أشخاص في سقوط مصعد كهربائي داخل مستشفى خاص بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة وذلك بعد سقوط أسانسير بمستشفي خاص بشارع أحمد ماهر في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وجرى استدعاء قوات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف ونقل جميع المصابين إلى مستشفي الطوارئ الجامعي بالمنصورة.

كان مروان حبيب، اللواء مدير أمن الدقهلية ، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي،مدير المباحث الجنائية ، بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة اول المنصورة بسقوط مصعد كهربائي داخل مستشفى خاص بنطاق القسم وبداخله عدد من الأفراد.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم أول المنصورة ، وقوات الحماية المدنية " قوات الإنقاذ البري"، وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط المصعد وبداخله كلًا من:"ابراهيم خالد رجب"، 74 عامًا، مقيم بمدينة بلقاس . و "محمد احمد عبد الفتاح"، 5 سنوات مقيم مدينة بلقاس ، و "احمد عبد الفتاح عبد الباقي"،51 سنة بلقاس ، و"سلمي محمد الدمرداش"، 22 سنة مقيمة مدينة بيلا كفر الشيخ ، وتعمل مساعدة تمريض فى ذات المستشفي، و "روفيده ابراهيم خالد"، 40 سنة مقيم مدينة بلقاس.

جرى نقل المصابين الى مستشفى الطوارئ الجامعي ، و تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.