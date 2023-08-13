إنقاذ حياة شاب من مضاعفات لدغة ثعبان كوبرا بمستشفى قها التخصصي

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى قها التخصصي في محافظة القليوبية، من إنقاذ حياة شاب في العقد الثاني من عمره من مضاعفات لدغة ثعبان كوبرا، حيث نُقل الشاب للمستشفى في حالة خطرة، حيث تلقى العلاج اللازم، مما ساهم في تحسن حالته وإنقاذه من لدغة الثعبان المميتة.

وقال بيان صادر من مستشفى قها التخصصي، إنه في ضوء تعليمات الدكتورة مها ابراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة والدكتور علي طبل مدير المستشفى نجح الفريق الطبي بالتعامل مع حالة الشاب المصاب بلدغة ثعبان كوبرا وتحسنت حالته ونجا من الموت المحقق.

وأوضح استقبال الطوارئ، أنه جرى استقبال شاب فى العشرينات يعاني من بداية أعراض شلل كلي نتج عن لدغة بواسطة ثعبان الكوبرا المسبب للشلل وبداية توقف في عضلات التنفس كادت أن تؤدي إلى توقف عضلة القلب.

وأضاف أنه جرى استقبال الحالة والتعامل معها طبقًا للبروتوكول المتبع من وزارة الصحة بواسطة أطباء الطوارئ والعناية والعقر وبعد الدخول في غيبوبة مؤقتة بدأ المريض في التحسن، وجرى رفعه من على جهاز التنفس الصناعي ليبقى تحت الملاحظة والخروج بفضل الله من المستشفى معافى بعد عدة أيام.

ووجه البيان الشكر والتقدير لتمريض الاستقبال والأطباء المعالجين للحالة وهم الأطباء عبدالله شكر ومحمد عبدالسلام وهالة توفيق ورامى نصار ومحمود جمال وآية عبدالحميد.