اكتمال تشكيل مجلس الغرفة التجارية بالدقهلية

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، اليوم الأحد، جلسته الإجرائية لتشكيل هيئة مكتب الغرفة واختيار رئيس الغرفة ونائبيه والسكرتير العام وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، وذلك عقب اكتمال تشكيل أعضاء مجلس إدارة الغرفة بعدد ١٦ عضوا بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة بتعيين عدد ٨ أعضاء، إضافة للثمانية أعضاء المنتخبين، ليكتمل النصاب القانونى للمجلس ١٦ عضوا.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية كالتالي المهندس أحمد رعب رئيسا والدكتور مدحت الفيومى نائب أول والمحاسب سامى سلطان نائب ثان والدكتور حاتم المير أمين الصندوق والمهندس أحمد ثروت فتح الباب أمين صندوق مساعد و السيد حمد التهامى سكرتير عام و أشرف محسن عضوا و محمد جاد عضوا و حسن الحنفى عضوا والحاج أحمد عبد الحميد بنة عضوا و عصام الديب عضوا و أنيس عبد الله أنيس عضوا و باهر عادل السقعان عضوا و هانى فتحى عزام عضوا و أحمد السعيد السلاب عضوا و هشام عبد العزيز عبد الفتاح عضوا.

وفى كلمته رحب المهندس أحمد رعب بالأعضاء مجلس الإدارة الجدد، مقدما الشكر لهم على ثقتهم وتنصيبه رئيسا لمجلس الإدارة لدورة جديدة، مؤكدا على بدء مسيرة جديدة بتكاتف الجميع لتعزيز دور الغرفة وخدمة التاجر فى المقام الأول واستكمال إنجازات غرفة الدقهلية كواحدة من أكبر الغرف على مستوى الجمهورية .