أسعار جنونية.. سؤال برلماني عن سبب انتشار سوق سوداء للكتب الخارجية

تقدم أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بسؤال برلماني إلى الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن أزمة الكتب الخارجية وسبب انتشار سوق سوداء لها.

وطالب قورة، من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إعطاء أولوية قصوى لملف تطوير جميع المناهج التعليمية بمختلف مراحل التعليم الأساسى وبما يجعل التلاميذ ليسوا فى حاجة إلى شراء الكتب الخارجية بعد ارتفاع أسعار الكتب الخارجية بصورة جنونية وأصبحت تمثل مشكلة مالية كبيرة للتلاميذ وأسرهم.

وقال " قورة " فى سؤاله الموجه إلي الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن حالة من الغضب والاستياء بين أوساط أولياء الأمور نتيجة لارتفاع أسعار الكتب الخارجية، للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، حيث زادت الأسعار عن العام الماضي بنسبة 40% متسائلًا: هل فشل أباطرة وخبراء وأساتذة الجامعات المصرية فى تطوير المناهج التعليمية بما لا يؤدى الى استعانة تلاميذ التعليم قبل الجامعى بالكتب الخارجية ؟ ومن المسئول عن انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التى أصبح تهدد أى تطوير وتحديث فى المناهج التعليمية لأن استمرارها يؤكد فشل سياسات تطوير وتحديث المناهج التعليمية

كما تساءل النائب أحمد عبد السلام قورة قائلًا: هل يتم مراجعة الكتب الخارجية من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ؟ ومن الذى يقوم بتحديد اسعار الكتب الخارجية ؟ مطالبًا بضرورة الرقابة الحقيقية على المواد العلمية داخل الكتب الخارجية

وقال النائب أحمد عبد السلام قورة، لقد أصبحت ظاهرة الكتب الخارجية مثل السوق السوداء وهذا بسب سياسات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لأن كتب الوزارة بمجرد أن يستلمها التلاميذ من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوى يتم وضعها داخل المنزل ولايتم استخدامها على الاطلاق وإنما الكل يلجأ الى الكتب الخارجية وحتى المعلمين انفسهم يعتمدون فى تدريس المناهج على الكتب الخارجية مقترحًا ضرورة التواصل فيما بين من يؤلفون الكتب الخارجية والوزارة لعقد بروتوكول تعاون بينهما من أجل تطوير المناهج التعليمية والاتفاق على وجود الكتب المدرسية فقط وغلق باب الكتب الخارجية.

