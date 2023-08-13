تشييع جنازة إبراهيم الإسناوي نجم الاتحاد السكندري في عصره الذهبي

تشيع جنازة الراحل إبراهيم الإسناوي، نجم الاتحاد السكندري في عصره الذهبي، عقب صلاة الظهر ، اليوم الأحد، من مسجد النحاس بمنطقة الضاهرية بالإسكندرية.

ويدفن الراحل إبراهيم الإسناوي نجم الاتحاد السكندري في الجيل الذهبي، بمدافن أبو النور بمنطقة الضاهرية.

وتوفي الراحل إبراهيم الاسناوي نجم الاتحاد السكندري، مساء أمس السبت، بعد صراع طويل مع المرض.

الإسناوي بدأ مشواره بنادي الزهور ثم انتقل لصفوف الاتحاد وأطلق عليه اسم "الإسناوي" للشبه الكبير في طريقة اللعب بينه وبين نجم السويس القديم الإسناوي.

صعد للفريق الأول بالاتحاد السكندري في موسم 77/78 وكان عمره لم يتجاوز 18 سنة. وكانت مباراته الأولى أمام البلاستيك تحت قيادة "فاروق أحمد علي" وشارك بديلا لطلعت يوسف.. ولم يمر وقت طويل حتى ضمه "طه إسماعيل" و"حمادة الشرقاوي" مدربا منتخب مصر إلى الفريق القومي وشارك في دورة الألعاب الأفريقية بالجزائر.

وكان أول أهدافه أمام السويس.