طارق العشري يضع برنامجا تدريبيا جديدا في الاتحاد السكندري استعدادا للموسم الجديد

وضع طارق العشري ،المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،برنامج تدريبي جديد لفريقه ،حيث يتدرب اللاعبون على ٣ فترات خلال المرحلة الحالية ،في إطار استعدادات الموسم الجديد .

وهي تدريب فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،في السابعة صباحاً ،ويتدرب في الثانية ظهراً ،يتدرب في الثامنة مساءً.

ويسعى العشرى وجهازه المعاون ،خلال فترة الإستعداد الحالية ،تجهيز جميع لاعبيه ،وخلق حالة من الانسجام والتجانس بين القدامى والصفقات الجديدة التي إبرامتها إدارة الأخضر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

ويبحث الجهاز الإداري بنادي الاتحاد السكندري عن مباريات ودية مع فرق متدرجة المستوى خلال فترة الإعداد الحالية.

واستقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،على دخول فريقه معسكراً مغلقاً بأحد فنادق الثغر ،يوم ٢٦ أغسطس الجاري ويستمر لمدة أسبوعين ،ضمن خطة استعدادات الموسم الجديد .

وينتظر الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري ،قرعة منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد .