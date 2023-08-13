يسري الشرقاوي سفيرا شرفيا للنسخة الثالثة لمعرض ومؤتمر التجارة البينية

أعلنت اللجنة المنظمة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF2023) في مصر عن اختيار جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة (EABA) شريكاً استراتيجياً للنسخة الثالثة من المعرض المقرر إقامته خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر المقبل والذي تستضيفه مصر للمرة الثانية في كل من مركز مصر للمعارض الدولية ومركز المنارة للمؤتمرات.

وتم اختيار الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة (EABA)، كسفير شرفي لهذا الحدث من أجل دفع جهود تعزيز التبادل التجاري وبناء شراكات استراتيجية بين القطاع الأفريقي والشركات المصرية، مما يؤكد أهمية تعزيز التعاون والروابط القارية لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

تأتي هذه الخطوة تأكيداً لدور EABA كجهة مهمة في تعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية. تسعى EABA إلى توطيد العلاقات وتعزيز التواصل التجاري بين الشركات المصرية والدول الأفريقية، وهذا الدور سيتعزز بشكل كبير من خلال دعمهم لمعرض ومؤتمر IATF2023.

يأتي انعقاد المعرض في إطار تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وهو موضوع اجتماعات رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي لهذا العام. ويمثل هذا الحدث منصة هامة لتعزيز التجارة بين دول القارة وتحقيق التكامل الاقتصادي.

وأعرب الدكتور يسري الشرقاوي ، عن سعادته بهذا التكريم وأكد على أهمية تعزيز التجارة البينية الإفريقية كخطوة رئيسية نحو تحقيق تطلعات القارة نحو النمو والازدهار. كما شدد على دور المبادرات القارية مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في تحقيق هذه الأهداف.

من جانبها، ستقدم مصر بنية تحتية ومرافق ممتازة لضمان نجاح المعرض، وتضمن لجميع الحضور والعارضين تجربة استثنائية. يأتي المعرض في إطار جهود القارة الإفريقية لتعزيز التبادل التجاري وتحقيق التنمية المستدامة.

سيشهد المعرض مشاركة متميزة من العديد من الشركات والمنظمات الإفريقية والدولية، وسيكون فرصة لبناء شراكات استراتيجية وتبادل الخبرات وتسليط الضوء على إمكانيات التجارة في القارة الإفريقية.

من جهته، اكد الدكتور يسري الشرقاوي ان حجم التجارة البينية الإفريقية بين مصر ودول القارة الحالي، يشير إلى أنها بلغت 803 مليار دولار للعام حتي النصف الاول من 2023 وبزيادة تصل الي 17 ٪؜ عن مثيلتها في العام السابق. وتوقع الشرقاوي ان العمل والزيادة للمستقبل، وأعرب عن طموحات كبيرة في زيادة هذا الحجم بنسبة تصل إلى 300٪ خلال السنوات القليلة القادمة. وفي هذا السياق، أكد على أهمية دور جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في تحقيق هذه الأهداف، حيث تعمل الجمعية على ان تكون عنصرا فاعلا وجسرا قويا مع مجتمع القطاع الخاص الافريقي وذلك بهدف واضح هو تعزيز التجارة بين مصر وباقي دول القارة

وفي ختام تصريحه، أكد الدكتور يسري الشرقاوي سفير هذه النسخه ورئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة ،، على أهمية هذه الجهود المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات من أجل تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام وانه يجب علي كافة الاطراف حكومات وقطاع خاص وخدمي في القارة العمل علي رفع حجم التجارة البينية بين دول القارة من ١٥٪؜ من اجمالي تجارة القارة مع العالم الي ٥٠-٥٥٪؜ في غضون ٥ سنوات الامر الذي لن يتأتي الا بتعزيز المعرفة بقدرات القارة من سلع اولية وخامات ومنتجات تامة الصنع " ذات منشأ افريقي " وهذه لن تتحق الا بنسخ حقيقية فاعلة لمعارض ومؤتمرات داخل القارة ونحن بدورنا سنقدم كل ما لدينا لانجاح هذه النسخه الهامه التي تستضيفها مصر