إخماد حريق هائل نشب داخل مخزن أخشاب بأحد فيلل التجمع الأول (صور)

اخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة حريق نشب داخل مخزن أخشاب بأحد الفيلل بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع إصابات.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن بأحد الفلل بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إًصابات وتبين ان النيران التهمت مخزن بداخله أخشاب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

received_1081686539475555