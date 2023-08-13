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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

روسيا تعلن تدمير مطار عسكري بأوكرانيا

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مطار عسكري في مقاطعة "ايفانوفراكوسك" غرب أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة، والقضاء على 400 عسكري من قوات كييف على محاور القتال.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأحد، إن القوات الروسية، نجحت في السيطرة على مواقع عديدة جراء تواصل تقدمها على محور كوبيانيسك، مُشيرًا إلى أنها نجحت في إحباط 30 هجومًا أوكرانيًا جديدًا.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية نجحت في تدمير مركز للمرتزقة ومحطة اتصالات بالأقمار "استارلنج" في جمهورية دونيتسك، مركز للقيادة بمقاطعة زابوريجيا، بحسب وسائل إعلام روسية.

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