"أبو ظبي الإسلامي" يحقق 2.16 مليار جنيه صافي ربح بنهاية النصف الأول من العام

حقق مصرف أبو ظبي الإسلامي أرباحا قبل الضرائب بقيمة 3.097 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.583 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

وأوضحت القوائم المالية المجمعة للبنك عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.167 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.016 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

وسجل صافي الدخل من العائد 3.894 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 2.146 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

وسجل عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة 8.308 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 4.859 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

وسجلت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة 4.414 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 2.713 مليار جنيه بنهاية يونيو.