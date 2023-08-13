حبس 4 أشخاص في واقعة مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار

قررت نيابة أبو حماد، اليوم، حبس 4 أشخاص متهمين فى واقعة مصرع مواطن إثر انهيار حفرة عليه أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل بإحدى قرى مركز أبو حماد 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انهيار حفرة على شخص داخل أحد المنازل بمركز أبو حماد.

وتبين من التحريات الأولية وقوع الحادث أثناء التنقيب عن الآثار وتم استخراج الجثة وضبط صاحب المنزل و3 آخرين لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

وتحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.