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الأحد 13 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حار نهارا ونشاط للرياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا على كافة الانحاء. 

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%. 

 ويشهد الاثنين نشاط رياح على مناطق من  القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

 ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، 34  للعظمى 25 درجة،وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمي والصغري 24  درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 40 للعظمى 30 ،وعلى شمال الصعيد 37 والصغري 24  ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى 29 درجة .

الارصاد حالة الطقس غدا