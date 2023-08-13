ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية في الصين

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية في الصين، التي وقعت في إقليم شنشي بشمال غرب الصين، الجمعة الماضي، إلى أربعة وفيات، وفقا لما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

قال التليفزيون المركزي الصيني، في وقت سابق، إن الانهيارات التي شهدتها "شيان" بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، خلفت 18 شخصًا بين قتيل ومفقود مع وقوع إصابتين مؤكدتين.

أفاد تقرير الإذاعة الرسمية بأن أعمال الإنقاذ جارية بمشاركة 81 شخصًا و11 مركبة في الموقع، كما تعرضت مدن وبلدات في أنحاء شمال الصين لهطول أمطار غزيرة وفيضانات في الأسابيع الأخيرة؛ ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.