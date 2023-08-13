مهرجان العلمين يشهد تنظيم مهرجان للدراما وحفلات غنائية نهاية كل أسبوع

قال كريم بيبرس، مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، إن هذا الأسبوع به عدد كبير من الفعاليات مقارنة بالأسابيع الماضية، ففي الأسبوع الماضي جرى تنظيم حفل الموسيقار عمر خيرت ومسار إجباري وبهاء سلطان وكارول سماحة، كما تم تنظيم عرض أزياء في العلمين الجديدة.

وأضاف "بيبرس"، في رسالة على الهواء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد: "في هذا الأسبوع تستمر الأنشطة الرياضية مثل السباق الثلاثي ترايثلون الذي انتهت فعالياته أمس، ما بين ركوب الدراجات والسباحة والجري".

وتابع: "هناك أكثر من بطولة ستقام الأسبوع الجاري، مثل بطولة للجودو ستنطلق فعالياتها يوم الثلاثاء ويشارك بها لاعبون من فئات عمرية مختلفة ومن مصر وخارجها، كما أن بطولة الكرة الشاطئية ستقام هذا الأسبوع".

وواصل: "سيتم تنظيم مهرجان خاص للدراما في مدينة العلمين، بالإضافة إلى الحفلات الغنائية التي تكون في نهاية كل أسبوع"، مشيرًا إلى أن جو العلمين الجديدة مختلف، فهناك نسمة هواء جميلة صباحا والجو رائع مساءً، وبالأمس كان هناك إقبال كبير على الكورنيش.