انتشال جثة طفل حُشر بين الأسانسير والحائط في بولاق الدكرور

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة في انتشال جثة طفل حُشر بين الأسانسير والحائط بالطابقين الثامن والتاسع بأحد العقارات بشارع الثلاثيني بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع طفل حُشر بين الأسانسير والحائط بالطابقين الثامن والتاسع بأحد العقارات بشارع الثلاثيني بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية وتم انتشال الجثة وتبين أنها لطفل في العقد الثاني من عمره نجل حارس العقار وبسؤال شقيقة المتوفي والتي كانت برفقته أفادت بإنزلاق قدم شقيقها بين الإسانسير والحائط وعدم تمكنها من إنقاذه، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.