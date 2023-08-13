جامعة مصر للمعلوماتية تنظم يوما مفتوحا لطلاب الثانوية العامة

تنظم جامعة مصر للمعلوماتية، فعاليات اليوم المفتوح، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 أغسطس الجاري، في تمام الساعة 10 صباحاً، لطلاب الثانوية العامة وما يعادها من الشهادات العربية والأجنبية، وذلك بحرم الجامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت جامعة مصر للمعلوماتية، أنه على الراغبين في حضور فعاليات اليوم المفتوح من الطلاب أو أولياء الأمور، القيام بالتسجيل من خلال الموقع الرسمي لجامعة مصر للمعلوماتية، أو عن طريق الرابط المخصص للتسجيل EUI Open Day Registration ، وتوفر الجامعة وسائل انتقال للراغبين في الحضور من نقاط الالتقاء لسهولة الوصول إلى الجامعة، كما يمكن للطلاب الراغبين.

وخلال فاعليات اليوم المفتوح سوف يتمكن الزوار من القيام بجولة في الحرم الجامعي والمرافق والمعامل الحديثة التي تتضمنها الجامعة والتعرف على فرص المنح المتدرجة المختلفة التي تقدمها الجامعة في جميع الكليات بهدف توطين صناعة التكنولوجيا ومستحدثاتها في مصر.

وأعربت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني عن جاهزيتها لاستقبال الطلاب الجدد، وسعادة جميع هيئاتها باستضافة المتفوقين والناجحين في الثانوية العامة وما يعادلها بحرم الجامعة ضمن فاعليات اليوم المفتوح الذي يعد فرصة مثالية للمجتمع للاستكشاف والتعرف أكثر على الجوانب الفريدة للبرامج الأكاديمية التي تقدمها جامعة مصر للمعلوماتية حيث تحرص على تقديم تجربة تعليمية شاملة، مع الالتزام الثابت بالتميز في التدريس والبحث وتعزيز قدرات الطلبة.، فضلاً عن تزويدهم بالمهارات لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الجامعة في النسخة السابقة لليوم المفتوح الذي نظمته الشهر الماضي، لتعريف الطلاب على كليات الجامعة ( الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) وما تقدمه من برامج أكاديمية يبلغ عددها 16 برنامج، بالإضافة إلى المنح التي تقدمها وطرق التقديم للالتحاق بالجامعة.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وتقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الالكترونيات والاتصالات وهندسة الميكاترونيكس ، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.