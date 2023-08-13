المدعي العام الأوكراني: مقتل وإصابة أكثر من 1500 طفل منذ بدء العملية العسكرية الروسية‎

الأحد 13/أغسطس/2023 - 10:55 ص

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم الأحد، مقتل 500 طفل وإصابة 1097 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي.

وقال مكتب المدعي العام في بيان، إنه حتى اليوم تضرر أكثر من 1597 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 500 طفل قتلوا، وأصيب أكثر من 1097 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ485 حالة، وتليها خاركييف بـ298 حالة وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 118 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

ومن ناحية أخرى.. أعلن حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو، اليوم الأحد، أصيب شخص أحد سكان منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا في قصف للجيش الروسي بالمنطقة.

وقال كيريلينكو -في بيان عبر تليجرام- "في 13 أغسطس، أصاب الروس أحد سكان منطقة دونيتسك - في توريتسك".

وأضاف كيريلينكو أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا.