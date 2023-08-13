شركة "راينميتال" الألمانية تعتزم تسليم منظومة طائرات مسيرة لأوكرانيا نهاية العام الجاري

الأحد 13/أغسطس/2023 - 10:57 ص

/أفادت تقارير إخبارية اليوم / الأحد / بأن أوكرانيا ستتسلم منظومة طائرات مسيرة من طراز "لونا" الجيل الجديد لشركة "راينميتال" الألمانية بحلول نهاية العام الجاري.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن حزمة الطائرات المسيرة تتكون من محطة تحكم أرضية تضم عدة طائرات مسيرة وجهاز إطلاق وشاحنات عسكرية، كما يمكن استخدامها كنظام للاستطلاع.

وكان وزير دفاع أوكرانيا أليكسي ريزنيكوف قد أعلن في وقت سابق إن وزارته استلمت خلال العام وربع العام الأخير (15 شهرًا) أكثر من 30 نموذجًا من مختلف المسيرات الجوية.