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الأحد 13 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

شركة "راينميتال" الألمانية تعتزم تسليم منظومة طائرات مسيرة لأوكرانيا نهاية العام الجاري

طائرات مسيرة
طائرات مسيرة
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/أفادت تقارير إخبارية اليوم / الأحد / بأن أوكرانيا ستتسلم منظومة طائرات مسيرة من طراز "لونا" الجيل الجديد لشركة "راينميتال" الألمانية بحلول نهاية العام الجاري.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن حزمة الطائرات المسيرة تتكون من محطة تحكم أرضية تضم عدة طائرات مسيرة وجهاز إطلاق وشاحنات عسكرية، كما يمكن استخدامها كنظام للاستطلاع.
وكان وزير دفاع أوكرانيا أليكسي ريزنيكوف قد أعلن في وقت سابق إن وزارته استلمت خلال العام وربع العام الأخير (15 شهرًا) أكثر من 30 نموذجًا من مختلف المسيرات الجوية.

شركة راينميتال طائرات مسيرة أوكرانيا