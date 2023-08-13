مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2023 للعاملين بالحكومة

الأحد 13/أغسطس/2023 - 10:27 ص

تبدأ وزارة المالية في الاستعداد لصرف مرتبات أغسطس 2023، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وصرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة 3 أيام من كل شهر.

ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات أغسطس 2023، بدءًا من 24 أغسطس، والمتأخرات أيام 7، 9، 10 من الشهر نفسه.

وكان قد تم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يوليو الماضي بدءًا من 23 يوليو، والمتأخرات أيام 9، 10، 11 من الشهر نفسه.

كما سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر بدءًا من 21 سبتمبر، والمتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وتناشد وزارة المالية، العاملين في الجهات الادارية، عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.