روسيا تعلن تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود

دمرت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الأحد، طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود، وفقا لما ذكرته "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن وكالة سبوتنيك الروسية، وذلك، دون أن تقع أية خسائر أو أضرار.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإنه في الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت موسكو تم إحباط محاولة من قبل النظام الأوكراني لشن هجوم إرهابي بطائرة دون طيار ضد مرافق في الاتحاد الروسي.

وذكر ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "المركز"، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن القوات الروسية قامت بصد 5 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، حيث ألحقت بها خسائر تقدر بما يزيد عن 80 عسكريًا.