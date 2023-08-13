مباريات اليوم.. ليفربول أمام تشيلسي وبرشلونة يواجه خيتافي في الدوري الإسباني

تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 أغسطس 2023، في ملاعب العالم في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، وبرشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برينتفورد X توتنهام – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

تشيلسي Xليفربول – الساعة 6:30 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو X أوساسونا – الساعة 6 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD

فياريال X ريال بيتيس – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

خيتافي X برشلونة – الساعة 10:30 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ستاد بريست X لانس – الساعة 2 ظهرا

كليرمون فوت 63 X موناكو – الساعة 4 عصرا

نانت X تولوز – الساعة 4 عصرا

مونبلييه X لوهافر – الساعة 4 عصرا

رين X ميتز – الساعة 6 مساء

ستراسبورج X ليون – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

سيفاس سبور X سامسون سبور- الساعة 7:15 مساء

أضنة ديمرسبور X تشايكور ريزا سبور – الساعة 9:45 مساء

فناربخشة X جازينتاب – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الرياض X الوحدة - الساعة 9 مساء على قناة SSC2 HD

الفتح X التعاون - الساعة 9 مساء على قناة SSC1 HD