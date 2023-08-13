تحرير 410 مخالفات تموينية في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال الأسبوع الماضى .

حيث تلقت تقريرًا تضمن أبرز نتائج الحملات المُنفذة خلال تلك الفترة، وذلك بإجمالى ٤١٠ محاضر، لوجود مخالفات منها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة ، و عدم الإعلان عن أسعار السلع و أسطوانات الغاز وكذلك بيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى، ضبط عدد ٤٥ شيكارة دقيق مدعم محظور تداولها خارج منظومة المخابز البلدية.

قامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط ،بالمرور علي مستشفيات دمياط العام والحميات والصدر والزرقا والسرو والروضة وفارسكور فجرا للتأكد من الانضباط الإدارى ومدى أداء الخدمة الطبية والعلاجية وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية وإجراءات استقبال الحالات والاحالة وبدأت الجولات خلال الساعات الأولي من الصباح لتفقد سير العمل باقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والاقسام الداخلية.

وشدد وكيل الوزارة علي تواجد المدير المناوب و الفرق الطبية في اماكن عملها ورصد كافة الملاحظات وتذليل اى مشكلات والالتقاء بالمرضى ومرافقيهم والاستماع الى متطلباتهم للتعرف على مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة والرعاية الطبية ووضع حلول عاجلة لاية مشكلات.

وتأتي تلك الجولات في إطار حرص مديرية الصحة بدمياط على تقديم افضل خدمة طبية لائقة للمواطنين .

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن إستئناف عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر أغسطس الجاري والتى تستهدف (7) قرى بعدة مراكز بدمياط ،وذلك تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات .