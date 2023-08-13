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الأحد 13 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 350 شاحنة و 565 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 198 شاحنة و499 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 152 شاحنة و 66 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة  بوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1890 طن بضائع و145 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وسينا . كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة درة جدة وعلي متنها 463 سيارة بوزن 926 طن قادمة من جدة ومغادرة السفينة  SEA WAVE1
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1000 راكب بموانيها.
 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري