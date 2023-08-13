تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 350 شاحنة و 565 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 198 شاحنة و499 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 152 شاحنة و 66 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1890 طن بضائع و145 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وسينا . كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة درة جدة وعلي متنها 463 سيارة بوزن 926 طن قادمة من جدة ومغادرة السفينة SEA WAVE1

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1000 راكب بموانيها.

