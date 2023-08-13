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الأحد 13 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع وإصابة 20 شخصا إثر اندلاع حريق بمبنى سكني في فرنسا

فرنسا
فرنسا
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أعلن رجال الأطفاء في إقليم "الألب البحرية" الفرنسي التابع لمنطقة /بروفنس ألب كوت دازور/ مصرع ثلاثة أشخاص في حريق شب بمبنى مكون من خمسة طوابق في المركز التاريخي لمدينة "جراس" وتم إخماده.
وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد، أنه لم يتم الكشف عن هوية القتلى.. موضحة أنه تم نقل شخص مصاب بجروح خطيرة إلى المشفى وتقديم الإسعافات اللازمة لـ 16 آخرين يعانون من إصابات طفيفة.
وأضافت القناة أن خدمات الطوارئ وجدت عند وصولها على الفور للمبنى اندلاع حريق في درج المبنى.. موضحة أنه تم الدفع بـ 17 سيارة طوارئ وحشد نحو 50 عنصرا من رجال الإطفاء.
وأفادت القناة بأن مصدر وأسباب الحريق لم توضح حتى الآن، وسيتم نقل نحو 20 شخصا بشكل ضروري إلى مسكن آخر.

إقليم الألب البحرية حريق فرنسا