روسيا: مقتل وإصابة 7 أشخاص جراء قصف أوكراني على مدن وبلدات في دونيتسك

الأحد 13/أغسطس/2023 - 09:16 ص

أعلنت سلطات بجمهورية دونيتسك الشعبية مقتل مدني وإصابة ستة آخرين جراء قصف أوكراني على مدن وبلدات في الجمهورية.

وأوضحت السلطات ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد أن القصف الأوكراني استهدف المناطق السكنية في مناطق مختلفة بالجمهورية.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون.