الاتحاد الأوروبي: هناك خطة لمساعدة أوكرانيا على تصدير الجزء الأكبر من الحبوب

الأحد 13/أغسطس/2023 - 08:54 ص

كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميجيل بوينو النقاب عن خطة التكتل لمساعدة أوكرانيا على تصدير الجزء الأكبر من حبوبها خاصة عقب قرار روسيا الخاص بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال بوينو في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز عربية) " على عكس ما تنشره روسيا، حرص الاتحاد الأوروبي بالفعل على ألا يكون لعقوباته أي تأثير على الأمن الغذائي العالمي، حيث لا توجد عقوبات على الصادرات الروسية للأغذية والأسمدة إلى دول ثالثة "، مشددا على أن التكتل قدم إرشادات مكثفة للعملاء الاقتصاديين.

وبشأن ما يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، أوضح بوينو أن التكتل ينشط على أساس 3 محاور رئيسية وهي مواصلة دعم الجهود الدؤوبة للأمم المتحدة وتركيا لاستئناف مبادرة حبوب البحر الأسود، فضلا عن تعزيز "ممرات التضامن" كطرق بديلة للصادرات الزراعية الأوكرانية للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال الاتحاد الأوروبي وزيادة الدعم المالي للبلدان والشعوب الأكثر احتياجا.

وأشار بوينو إلى أن الممرات البديلة سمحت بتصدير أكثر من 41 مليون طن من السلع الزراعية الأوكرانية حتى الآن، مع العمل على زيادة ذلك قدر الإمكان للتخفيف من عواقب إنهاء روسيا لمبادرة حبوب البحر الأسود.