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الأحد 13 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الأوكراني يعلن إحراز تقدم في الجنوب

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
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 أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إن قوات كييف أحرزت تقدما في جنوب البلاد وسيطرت على أراض لم يتم الكشف عنها، كما أعلنت عن تحقيق بعض النجاحات قرب قرية روبوتين الرئيسية.
وقال الجنرال أولكسندر تارنافسكي قائد القوات الأوكرانية في الجنوب، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية: "هناك مناطق تم تحريرها وقوات الدفاع تواصل عملها"ولم يحدد المكان أو الزمان الذي تم فيه إحراز التقدم".
وعلى صعيد منفصل، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إنها حققت نجاحا جزئيا في روبوتين بمنطقة زابوريجيا.

الجيش الأوكراني قرية روبوتين كييف زابوريجيا