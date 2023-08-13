الجيش الأوكراني يعلن إحراز تقدم في الجنوب

الأحد 13/أغسطس/2023 - 08:54 ص

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إن قوات كييف أحرزت تقدما في جنوب البلاد وسيطرت على أراض لم يتم الكشف عنها، كما أعلنت عن تحقيق بعض النجاحات قرب قرية روبوتين الرئيسية.

وقال الجنرال أولكسندر تارنافسكي قائد القوات الأوكرانية في الجنوب، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية: "هناك مناطق تم تحريرها وقوات الدفاع تواصل عملها"ولم يحدد المكان أو الزمان الذي تم فيه إحراز التقدم".

وعلى صعيد منفصل، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إنها حققت نجاحا جزئيا في روبوتين بمنطقة زابوريجيا.