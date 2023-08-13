الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت فوق مقاطعة بيلغورود الحدودية فجر اليوم الأحد، طائرة بدون طيار أوكرانية حاولت استهداف مواقع في الأراضي الروسية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "في حوالي الساعة الرابعة فجر اليوم، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا".

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اكتشفت ودمرت المسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، دون وقوع إصابات إو أضرار.

وهذا ثاني حادث من نوعه في بيلغورود منذ أقل من يوم، حيث أعلنت الدفاع الروسية عن إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية في المنطقة في حوالي الساعة 5.30 مساء أمس السبت.