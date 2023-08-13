"خرجت ولم تعد".. اختفاء غامض للست "أم إسلام" بالفيوم

اختفت أحلام ميهوب صاحبة الـ47 عامًا والشهيرة بالست "أم إسلام" بعدما ذهبت للكشف لدى أحد الأطباء في مدينة أبشواي رغم اطمئنان ابنها عليها طوال الوقت حتى انتهائها من الخضوع للكشف الطبي، ومغادرتها عيادة الطبيب إلا أنّ هاتفها تم إغلاقه فجأة ولم تعد للمنزل منذ مساء الخميس المنصرم.



وخيّمت حالة من القلق والرعب على قلوب أسرة "الست أم إسلام" الذين لم يتوقفوا عن البحث عنها طيلة الأيام الثلاثة الماضية، خوفًا من تكون قد أصيبت بمكروه، حيث ما يزالون يبحثون عنها ليلًا ونهارًا.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد ورود بلاغًا باختفاء ربة منزل تدعى أحلام ميهوب "47 سنة" ومقيمة قرية حنا حبيب، في ظروف غامضة عقب ذهابها للطبيب، وعدم عودتها حتى الآن، ومرور أكثر من 48 ساعة على اختفائها.



وقالت شيماء كامل من أهلية أسرة السيدة المتغيبة في تصريحات أنّ خالتها غادرت المنزل الخميس المنصرم متجهةً إلى مدينة أبشواي للخضوع للكشف الطبي وعمل بعض الأشعة والفحوصات الطبية لإصابتها ببعض الأمراض، ولكنها لم تعد.



وأشارت إلى أنّ آخر اتصال قبل اختفائها كان مساء الخميس بينها وبين ابنها وأخبرته أنّها في مطار القاهرة، فحاول ابنها معرفة سبب تواجدها في المطار وكيف ذهبت بمفردها إلى هناك، وموعد عودتها، طالبًا الانتظار منها في مكانها لكي يذهب إليها ويحضرها إلا أنّ المكالمة انقطعت، ثم تم إغلاق هاتفها المحمول.



وأوضح أنّ الشرطة وأسرتها يقومون بتفريغ كاميرات المراقبة قرب عيادة الطبيب وبمحيط منزلهم لتتبع خط سيرها ومعرفة مكان اختفائها، وسبب تغيبها عن المنزل خصوصًا أنّه لم تكن توجد أيّة مشاكل أسرية قد تدفعها إلى ترك منزلها.



نشر صورتها على الفيسبوك

وأضاف أنّهم قاموا بنشر صورة خالته عبر الصفحات الكبرى والرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أملًا في أن يكون قد رآها أحدهم ويخبرهم بمكانها لكي تطمئن قلوبهم عليها.