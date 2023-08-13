رسميًا.. حسام شكري مديرًا فنيًا لطائرة سيدات الزمالك

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك مع المدير الفني حسام شكري لقيادة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالقلعة البيضاء في الموسم القادم.

وشهدت جلسة التوقيع مع حسام شكري كل من: أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات وعلاء فهمي رئيس قطاع الكرة الطائرة.

وبذلك يتشكل الجهاز الفني الجديد للفريق من: حسام شكري مدير فني ومحمد أنور مدرب عام، أشرف عبد العال مدرب، هبة حسنين مدير إداري، سمية ناجح علاج طبيعي أحمد عبد العزيز مخطط أحمال، وعلاء فهمي رئيس قطاع الكرة الطائرة.

يذكر أن فريق الزمالك للكرة الطائرة سيدات بالموسم الماضي قد حقق الثنائية بعد الحصول على بطولة أفريقيا بالفوز في المباراة النهائية على فريق الأنابيب الكيني وبطولة كأس مصر بالفوز على الأهلي.