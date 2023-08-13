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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تطلع المملكة المتحدة على الاحتياجات العاجلة للجيش

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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اطلع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليرى زالوجنى نظيره البريطانى الأدميرال تونى راداكين على الاحتياجات العاجلة للجيش الأوكراني.

وقال زالوجنى - فى منشور على تطبيق "تليجرام"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم /السبت/ - "تم عقد اجتماع بناء فى كييف مع الشركاء البريطانيين"، مشيرا إلى أنه تم بحث الوضع على طول خط المواجهة، بالإضافة إلى مسار العمليات الهجومية والدفاعية لأوكرانيا.

يذكر أن أوكرانيا بدأت أمس أول الجمعة، الجولة الأولى من المفاوضات مع المملكة المتحدة بشأن الضمانات الأمنية.

اليرى زالوجنى الأدميرال توني راداكين أوكرانيا روسيا الحرب الروسية الاوكرانية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي