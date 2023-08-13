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الأحد 13 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة وأوكرانيا تبحثان الاحتياجات الدفاعية والعقوبات على روسيا

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي لرئيس الولايات المتحدة جيك سوليفان
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بحث مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، الاحتياجات الدفاعية ذات الأولوية لأوكرانيا، مع مستشار الأمن القومي لرئيس الولايات المتحدة جيك سوليفان.

وأطلع يرماك، الجانب الأمريكى على الوضع الحالى عند خط المواجهة لا سيما فى المناطق التى تشتد فيها الحرب، وفق ما أوردته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وناقش الطرفان أولويات أوكرانيا فيما يتعلق بالدفاع. وتقدم يرماك بالشكر على مشاركة الجانب الأمريكي في اجتماع مستشاري الأمن القومي والمديرين السياسيين بشأن صيغة السلام الأوكرانية، والذى عقد يومى 5 و6 أغسطس فى جدة بالمملكة العربية السعودية.

كما تطرق الجانبان إلى مسألة الاستعدادات لقمة مجموعة الـ19 فى الهند فى سبتمبر، إلى جانب بحث الجهود الجارية لفرض عقوبات شديدة على الاتحاد الروسي

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