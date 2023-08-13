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الأحد 13 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط المتهمين بقتل طفلة في الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية، أمس السبت، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو متضمنًا تعدي أحد الأشخاص وزوجته على طفلة بالجيزة مما أدى إلى وفاتها.

وتم ضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنًا تعدي أحد الأشخاص وزوجته على طفلة بالجيزة، مما أدى إلى وفاتها.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها (طفلة – س3) فاقدة الوعي مصابة بعدة حروق وسحجات متفرقة بالجسم، وتوفيت متأثرة بإصابتها. 

وأمكن تحديد مرتكب الواقعة (عم الطفلة – مقيم بدائرة القسم)، وتم ضبطه وأقر بأن الطفلة المذكورة وشقيقيها مقيمون صحبته عقب وفاة والديهم، واعترف بتعديه عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات بقصد تأديبها لخروجها من المنزل دون استئذان.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

مقطع فيديو بالجيزة وزارة الداخلية فيديو